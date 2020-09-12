"Чего не хватает Филиппову, чтобы получить шанс в сборной? Ему надо играть в еврокубках, в топ-3 клубов Украины, играть постоянно на хорошем уровне.

Филиппов оценил свою готовность к дебюту в сборной Украины

Я отношусь к Филиппову с уважением, он провел действительно хороший сезон, Десна выглядела хорошо. Однако я смотрю на конкуренцию, которая у него есть. На этой позиции у нас есть Яремчук, Мораєс, Супряга. При том, что Супряга – молодой, перспективный парень, которому еще очень много надо работать.

В отличии от Блохина (которого раздражало, когда журналисты указывали ему, кого вызывать в сборную, – Футбол 24) мне нравится эта дискуссия. У каждого есть свое видение. Я читаю, смотрю. Но я же отвечаю за все. Прекрасно, что есть дискуссия, предлагают, говорят – это замечательный процесс", – сказал Шевченко в программе Вацко Live.

Напомним, Филиппов в составе Десны стал одним из лучших бомбардиров УПЛ в прошлом сезоне, забив 16 голов в 29 матчах, однако так и не получил приглашение от тренерского штаба "сине-желтых".

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