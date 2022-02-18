После смертельного ДТП, случившегося в ночь с 9 на 10 февраля в Харьковской области, два транспортных средства были доставлены в Киев для проведения экспертных исследований.

Ярославский сделал заявление о смертельном ДТП с участием его кортежа: "Создается ощущение, что виновного уже нашли"

"Во время следственных действий изъяты все объекты следовой информации, имеющие значение для установления истины дорожно-транспортного происшествия. Также эксперты выяснили, что к моменту изъятия указанных автомобилей отдельные их элементы, в частности передняя часть, колеса и дно, были замыты. Это свидетельствует о попытке фигурантами уголовного производства уничтожить следовую информацию, которая может указывать на причастность автомобилей к дорожно-транспортному происшествию, и избежать ответственности за совершение смертельного происшествия", – говорится в заявлении на официальном сайте Национальной полиции .

Пока не установлено, кто был за рулем авто во время ДТП. На следующий день после аварии Александр Ярославский вылетел в Лондон и пока не вернулся в Украину. Дело уже пытались сфальсифицировать, из-за чего руководителя полиции Харьковщины уволили с должности. Также из Чугуевского районного отдела Харьковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы исчезала одежда погибшего мужчины. 14 февраля вещи обнаружили в служебном помещении этого учреждения.

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