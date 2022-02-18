Після смертельної ДТП, що трапилась у ніч із 9 на 10 лютого в Харківській області, два транспортні засоби були доставлені в Київ для проведення експертних досліджень.

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"Під час слідчих дій вилучені всі об’єкти слідової інформації, які мають значення для встановлення істини дорожньо-транспортної пригоди. Також експерти з'ясували, що до моменту вилучення зазначених автомобілів окремі їхні елементи, зокрема передня частина, колеса та дно, були замиті. Це свідчить про спробу фігурантами кримінального провадження знищити слідову інформацію, яка може вказувати на причетність автомобілів до дорожньо-транспортної пригоди, й уникнути відповідальності за вчинення смертельної автопригоди", – йдеться у заяві на офіційному сайті Національної поліції.

Наразі не встановлено, хто був за кермом авто під час ДТП. Наступного для після аварії Олександр Ярославський вилетів у Лондон і поки не повернувся в Україну. Справу вже намагалися сфальсифікувати, через що керівника поліції Харківщини звільнили з посади. Також з Чугуївського районного відділу Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи зникав одяг загиблого чоловіка. 14 лютого речі знайшли в службовому приміщенні цієї установи.

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