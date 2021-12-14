ФИФА на своем официальном сайте опубликовала расширенный список игроков, которые смогут попасть в символическую команду. Окончательные результаты голосования будут обнародованы 17 января на церемонии The Best.

"Надеюсь, это было искренне": Левандовски отреагировал на слова Месси после получения "Золотого мяча"

Бросается в глаза отсутствие лучшего бомбардира и ассистента АПЛ 2021/22 Мохамеда Салаха. Зато есть Неймар. Удивляет и появление 38-летнего Дани Алвеса, который в последнее время не играл на самом высоком уровне. Могут вызывать вопросы также Серхио Бускетс и Фрэнки де Йонг из кризисной Барселоны. Английские СМИ – в откровенном недоумении, почему каталонцы, не впечатляющие ни в Испании, ни в еврокубках, получили аж 4 кандидата в сборную года. Это вдвое больше, чем у МЮ, Ливерпуля и Ман Сити. Столько же, как у Барсы, только у Челси и ПСЖ.

Вратари: Алисон, Джанлуиджи Доннарумма, Эдуар Менди.

Защитники: Давид Алаба, Жорди Альба, Трент Александер-Арнольд, Дани Алвес, Леонардо Бонуччи, Рубен Диаш.

Полузащитники: Серхио Бускетс, Кевин де Брюйне, Бруну Фернандеш, Фрэнки де Йонг, Жоржинью, Нголо Канте.

Нападающие: Карим Бензема, Криштиану Роналду, Эрлинг Холанд, Роберт Левандовски, Ромелу Лукаку, Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Неймар.

"Золотой мяч 2021": Месси на 7 вершине, историческое падение Роналду, призы для Левандовски, Барселоны и Челси