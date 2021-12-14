ФІФА на своєму офіційному сайті опублікувала розширений список гравців, які зможуть потрапити до символічної команди. Остаточні результати голосування будуть оприлюдненні 17 січня на церемонії The Best.

"Сподіваюся, це було щиро": Лєвандовскі відреагував на слова Мессі після отримання "Золотого м'яча"

Впадає в око відсутність найкращого бомбардира та асистента АПЛ 2021/22 Мохамеда Салаха. Зате є Неймар. Дивує також поява 38-річного Дані Алвеса, який останнім часом не грав на найвищому рівні. Можуть викликати питання і Серхіо Бускетс та Френкі де Йонг із кризової Барселони. Англійські ЗМІ відверто не розуміють, чому каталонці, які не вражають ні в Іспанії, ні в єврокубках, отримали аж 4 кандидатів у збірну року. Це вдвічі більше, ніж в МЮ, Ліверпуля та Ман Сіті. Стільки ж, як у Барси, мають лише Челсі та ПСЖ.

Воротарі: Аліссон Беккер, Джанлуїджі Доннарумма, Едуар Менді.

Захисники: Давід Алаба, Жорді Альба, Трент Александер-Арнольд, Дані Алвес, Леонардо Бонуччі, Рубен Діаш.

Півзахисники: Серхіо Бускетс, Кевін де Брюйне, Бруну Фернандеш, Френкі де Йонг, Жоржінью, Н'голо Канте.

Нападники: Карім Бензема, Кріштіану Роналду, Ерлінг Холанд, Роберт Лєвандовскі, Ромелу Лукаку, Кіліан Мбаппе, Ліонель Мессі, Неймар.

"Золотой мяч 2021": Месси на 7 вершине, историческое падение Роналду, призы для Левандовски, Барселоны и Челси