ФІФА обрала 23 претендентів у символічну команду року – контроверсійні рішення
Обирати дрім-тім за 2021 рік будуть самі футболісти.
ФІФА на своєму офіційному сайті опублікувала розширений список гравців, які зможуть потрапити до символічної команди. Остаточні результати голосування будуть оприлюдненні 17 січня на церемонії The Best.
"Сподіваюся, це було щиро": Лєвандовскі відреагував на слова Мессі після отримання "Золотого м'яча"
Впадає в око відсутність найкращого бомбардира та асистента АПЛ 2021/22 Мохамеда Салаха. Зате є Неймар. Дивує також поява 38-річного Дані Алвеса, який останнім часом не грав на найвищому рівні. Можуть викликати питання і Серхіо Бускетс та Френкі де Йонг із кризової Барселони. Англійські ЗМІ відверто не розуміють, чому каталонці, які не вражають ні в Іспанії, ні в єврокубках, отримали аж 4 кандидатів у збірну року. Це вдвічі більше, ніж в МЮ, Ліверпуля та Ман Сіті. Стільки ж, як у Барси, мають лише Челсі та ПСЖ.
Воротарі: Аліссон Беккер, Джанлуїджі Доннарумма, Едуар Менді.
Захисники: Давід Алаба, Жорді Альба, Трент Александер-Арнольд, Дані Алвес, Леонардо Бонуччі, Рубен Діаш.
Півзахисники: Серхіо Бускетс, Кевін де Брюйне, Бруну Фернандеш, Френкі де Йонг, Жоржінью, Н'голо Канте.
Нападники: Карім Бензема, Кріштіану Роналду, Ерлінг Холанд, Роберт Лєвандовскі, Ромелу Лукаку, Кіліан Мбаппе, Ліонель Мессі, Неймар.
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