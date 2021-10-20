Радикальные изменения в проведении Мундиаля могут воплотить в ближайшее время.

ФИФА планирует проводить чемпионаты мира каждые 2 года, начиная уже с 2026-го, сообщает Cadena SER.

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О своем намерении международная федерация футбола уже объявила всем сборным. Проект предусматривает квалификацию на Мундиаль за 7 поединков, которые будут проведены в два окна – в марте и октябре.

Окончательное решение представители ФИФА будут принимать в декабре, ведь пока есть сомнения, что такую инициативу поддержат УЕФА и КОНМЕБОЛ. Президент ФИФА Джанни Инфантино является одним из главных сторонников этой идеи.

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