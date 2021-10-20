Сборная Украины в обновленном рейтинге ФИФА поднялась с 27-й на 26-ю строчку. Стоит отметить, что подопечные Александра Петракова обошли в списке команды Туниса и Японии, но также нас обогнали сербы.

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В октябре "сине-желтые" провели два поединка в рамках квалификации на ЧМ-2022. Украинцы обыграли на выезде финнов (2:1) и расписали во Львове ничью с боснийцами (1:1).

На лидерских позициях тоже произошли изменения. Франция и Италия сместили сборную Англии с 3-го на 5-е место. Первой, как и раньше, идет Бельгия, Бразилия на второй позиции. Соперники Украины в квалификации на Мундиаль занимают следующие места: Франция – 3, Финляндия – 60, Босния и Герцеговина – 56.

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