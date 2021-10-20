Радикальні зміни у проведенні Мундіалю можуть втілити вже найближчим часом.

ФІФА планує проводити чемпіонати світу кожні 2 роки, починаючи вже з 2026-го, повідомляє Cadena SER.

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Про свій намір міжнародна федерація футболу вже оголосила усім збірним. Проект передбачає кваліфікацію на Мундіаль за 7 поєдинків, які будуть проведені у два вікна – у березні та жовтні.

Остаточне рішення представники ФІФА ухвалюватимуть у грудні, адже поки є сумніви, що таку ініціативу підтримають УЄФА та КОНМЕБОЛ. Президент ФІФА Джанні Інфантіно є одним з головних прихильників цієї ідеї.

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