"Эксперты сообщают, что проведение чемпионата мира каждые два года принесет дополнительные 4,4 миллиарда долларов за первый 4-летний цикл. Эти средства будут распределены между 211 ассоциациями.

Дополнительные доходы позволят увеличить финансирование каждого члена ФИФА в среднем с 6 миллионов до 25 миллионов долларов в первый 4-летний цикл. Мы стремимся сократить разрыв между членами ФИФА и увеличить шансы каждой ассоциации попасть на мировое первенство", – цитирует Инфантино официальный сайт организации.

Напомним, что ФИФА активно продвигает идею более частого проведения чемпионатов мира. Главными противниками выступают европейский УЕФА и южноамериканский КОНМЕБОЛ.