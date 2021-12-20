ФИФА раскрыла финансовую выгоду от проведения ЧМ каждые 2 года – Украина будет претендовать на лакомый кусок
Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал, почему следует чаще проводить Мундиаль.
"Эксперты сообщают, что проведение чемпионата мира каждые два года принесет дополнительные 4,4 миллиарда долларов за первый 4-летний цикл. Эти средства будут распределены между 211 ассоциациями.
Дополнительные доходы позволят увеличить финансирование каждого члена ФИФА в среднем с 6 миллионов до 25 миллионов долларов в первый 4-летний цикл. Мы стремимся сократить разрыв между членами ФИФА и увеличить шансы каждой ассоциации попасть на мировое первенство", – цитирует Инфантино официальный сайт организации.
Напомним, что ФИФА активно продвигает идею более частого проведения чемпионатов мира. Главными противниками выступают европейский УЕФА и южноамериканский КОНМЕБОЛ.