"Експерти повідомляють, що проведення чемпіонату світу кожні дві роки принесе додаткові 4,4 мільярда доларів за перший 4-річний цикл. Ці кошти будуть розподілені між 211 асоціаціями.

Додаткові доходи дадуть змогу збільшити фінансування кожного члена ФІФА в середньому з 6 мільйонів до 25 мільйонів доларів в перший 4-річний цикл. Ми прагнемо скоротити розрив між членами ФІФА та збільшити шанси кожної асоціації потрапити на світову першість", – цитує Інфантіно офіційний сайт організації.

Нагадаємо, що ФІФА активно просуває ідею частішого проведення чемпіонатів світу. Головними противниками виступають європейський УЄФА та південноамериканський КОНМЕБОЛ.