ФІФА розкрила фінансову вигоду від проведення чемпіонатів світу кожні 2 роки – Україна претендуватиме на ласий шматок
Президент ФІФА Джанні Інфантіно розповів, чому варто частіше проводити Мундіаль.
"Експерти повідомляють, що проведення чемпіонату світу кожні дві роки принесе додаткові 4,4 мільярда доларів за перший 4-річний цикл. Ці кошти будуть розподілені між 211 асоціаціями.
Додаткові доходи дадуть змогу збільшити фінансування кожного члена ФІФА в середньому з 6 мільйонів до 25 мільйонів доларів в перший 4-річний цикл. Ми прагнемо скоротити розрив між членами ФІФА та збільшити шанси кожної асоціації потрапити на світову першість", – цитує Інфантіно офіційний сайт організації.
Нагадаємо, що ФІФА активно просуває ідею частішого проведення чемпіонатів світу. Головними противниками виступають європейський УЄФА та південноамериканський КОНМЕБОЛ.