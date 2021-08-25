Многие сборные в ближайшую международную паузу будут вынуждены обходиться без представителей АПЛ.

Клубы АПЛ единогласно отказались отпускать своих игроков в команды из стран "красной зоны", информирует официальный сайт лиги.

От защитника и проблемы для Ярмоленко до форварда с рекордом в АПЛ – он способен привести украинца к сенсации

После выступлений за сборную игрокам пришлось бы возвращаться в Британию и отбывать 10-дневный период изоляции. В частности, в "красную зону" входят Бразилия, Аргентина и Египет. На ближайшую международную паузу вызов в "рискованные" сборные получили около 60 игроков из 19 клубов АПЛ. Среди них немало звезд – Салах, Алиссон, Фирмино (Ливерпуль), Эдерсон, Жезус (Манчестер Сити), Тьягу Силва (Челси) Ришарлисон (Эвертон) и другие.

Добавим, что в АПЛ уже состоялись 2 тура, а перед матчами национальных команд остался еще один.

Арсенал іде на дно, синхронні невдачі свідків Європейської Суперліги, побоїще в Рив'єрі – огляд вікенду