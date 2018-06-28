ФИФА платит Марадоне за каждый матч ЧМ-2018, который он посещает, – СМИ

ФИФА платит легендарному аргентинцу по 10 тысяч фунтов за каждый матч, который тот посещает во время Мундиаля в России.

За посещение одного матча чемпионата мира аргентинец получает 10 тысяч фунтов от ФИФА, информирует Daily Mail. Выплаты проводятся в рамках программы легенд от ФИФА, которую поддерживает Джанни Инфантино.

Нигерия – Аргентина: как Месси мотивировал партнеров речью и отдавал указания Сампаоли

Глава ФИФА хочет, чтобы на каждом матче ЧМ-2018 в качестве посла присутствовали хотя бы по одному бывшему футболисту команд, играющих на поле.

Отметим, что Диего Марадона не пропустил ни одного матча родной Аргентины на мундиале в России.

Напомним, что Аргентина не без труда преодолела групповой этап и в 1/8 финала чемпионата мира встретится со сборной Франции.

Марадона рассказал, что с ним случилось после матча Нигерия – Аргентина