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Нигерия – Аргентина: как Месси мотивировал партнеров речью и отдавал указания Сампаоли

16:52 253 Читати українською
Нигерия – Аргентина: как Месси мотивировал партнеров речью и отдавал указания Сампаоли
Лионель Месси

Лионель Месси в матче 3 тура чемпионата мира-2018 против Нигерии не только забил гол за сборную Аргентины, но и доказал всем скептикам, что может быть лидером национальной команды.

Аргентинцы победили "суперорлов" со счетом 2:1. Один из голов забил Месси, который и получил звание лучшего игрока матча.

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Камеры выхватили несколько интересных моментов с Лионелем. В перерыве матча Лео собрал вокруг себя команду, чтобы мотивировать ее речью. Возможно, Месси даже давал своим партнерам какие-то установки на вторую половину игры. По крайней мере, это выглядит вероятным, ведь перед матчем с Нигерией аргентинские СМИ писали, что Хорхе Сампаоли потерял контроль над командой.

Затем в кадр попал интересный момент общения капитана с Сампаоли. Месси что-то сказал помощнику главного тренера, дерзко проигнорировав Хорхе. Коуч неловко спросил Лео, на что игрок кивнул головой. Именно после этого момента на поле появился Серхио Агуэро, с которым у Сампаоли возник конфликт во время ЧМ-2018.

В СМИ считают, что Месси просил, чтобы на поле выпустили именно форварда Манчестер Сити.

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Напомним, Аргентина сыграет в 1/8 финала ЧМ с Францией. Матч состоится в Казани 30 июня.

Месси мотивирует партнеров:

Месси дает указания тренерскому штабу:

ЧМ 20183 тур

Нигерия - Аргентина: Вторник 26 июня 2018

Нигерия
Матч окончен
1 : 2
Аргентина
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