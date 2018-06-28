ФІФА платить Марадоні за кожен матч ЧС-2018, який він відвідує, – ЗМІ

ФІФА платить легендарному аргентинцю по 10 тисяч фунтів за кожен матч, який той відвідує під час Мундіалю в Росії.

За відвідання одного матчу чемпіонату світу аргентинець отримує 10 тисяч фунтів від ФІФА, інформує Daily Mail. Виплати проводяться в рамках програми легенд від ФІФА, котру підтримує Джанні Інфантіно.

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Очільник ФІФА прагне, щоб на кожному матчі ЧС-2018 в якості посла були присутні хоча б по-одному колишньому футболісту команд, що грають на полі.

Відзначимо, що Дієго Марадона не пропустив жодного матчу рідної Аргентини на Мундіалі в Росії.

Нагадаємо, що Аргентина не без труднощів подолала груповий етап та в 1/8 фіналу чемпіонату світу зустрінеться зі збірною Франції.

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