toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу ЧС 2018
АНГЛІЯ - БЕЛЬГІЯ СЕНЕГАЛ - КОЛУМБІЯ ЯПОНІЯ - ПОЛЬЩА ПІВДЕННА КОРЕЯ - НІМЕЧЧИНА Новини ЧС 2018

ФІФА платить Марадоні за кожен матч ЧС-2018, який він відвідує, – ЗМІ

20:47 786 Читать на русском
ФІФА платить Марадоні за кожен матч ЧС-2018, який він відвідує, – ЗМІ
Дієго Марадона / The Independent

ФІФА платить легендарному аргентинцю по 10 тисяч фунтів за кожен матч, який той відвідує під час Мундіалю в Росії.

За відвідання одного матчу чемпіонату світу аргентинець отримує 10 тисяч фунтів від ФІФА, інформує Daily Mail. Виплати проводяться в рамках програми легенд від ФІФА, котру підтримує Джанні Інфантіно.

Нігерія – Аргентина: як Мессі мотивував партнерів промовою та віддавав вказівки Сампаолі

Очільник ФІФА прагне, щоб на кожному матчі ЧС-2018 в якості посла були присутні хоча б по-одному колишньому футболісту команд, що грають на полі.

Відзначимо, що Дієго Марадона не пропустив жодного матчу рідної Аргентини на Мундіалі в Росії.

Нагадаємо, що Аргентина не без труднощів подолала груповий етап та в 1/8 фіналу чемпіонату світу зустрінеться зі збірною Франції.

Марадона розповів, що з ним трапилось після матчу Нігерія – Аргентина

ЧС 20181/8 фіналу

Франція - Аргентина: Субота 30 червня 2018

Франція
до матчу
1
дн
:
18
год
:
36
хв
Аргентина
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
ЧС 2018 Аргентина Аргентина Дієго Марадона Дієго Марадона ФІФА Франція - Аргентина
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
18
год
:
36
хв
Франція
17:00
Аргентина
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук