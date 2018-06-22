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ФИФА оштрафовала Федерацию футбола Мексики из-за поведения фанатов на ЧМ-2018

21 июня 12:09 93 Читати українською
ФИФА оштрафовала Федерацию футбола Мексики из-за поведения фанатов на ЧМ-2018
Болельщики сборной Мексики / Reuters

ФИФА приняла решение наказать мексиканскую федерацию из-за поведения фанатов "Триколора" на чемпионате мира-2018 в России. Речь идет о дискриминационных и оскорбительных выкриках болельщиков на трибунах.

Федерация футбола Мексики получила 10 тысяч долларов штрафа за дискриминационные кричалки своих фанатов, сообщает журналист AP Роб Харрис в своем твиттере.

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На протяжении всего поединка против сборной Германии (1:0) болельщики сборной Мексики выкрикивали гомофобные оскорбления при введении мяча в игру кипером Бундестима Мануэлем Нойером. Ранее мексиканцев уже несколько раз штрафовали за подобные выходки фанатов, в частности, во время квалификационного турнира к ЧМ-2018.

Футбольная федерация уже призвала болельщиков сборной Мексики на будущее отказаться от оскорбительных лозунгов на трибунах.

ЧМ-2018 1 тур

Германия - Мексика: Воскресенье 17 июня 2018

Германия
Матч окончен
0 : 1
Мексика
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