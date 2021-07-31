ФИФА и УЕФА отказались признать Федерацию футбола Страны Басков отдельным членом организаций, сообщает Marca.

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Баскские функционеры в очередной раз прислали запросы относительно членства в ведущих футбольных союзах. УЕФА отклонил просьбу Басконии еще во время Евро-2020. Зато ФИФА аналогичный вердикт приняла только сейчас. Главной преградой на пути признания футбольной независимости региона остается позиции Королевской испанской футбольной федерации.

Президент ассоциации Луис Рубиалес последовательно придерживается позиции о непредоставлении самостоятельного статуса баскам. Обжаловать решение представители Страны Басков могут в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

Отметим, что Федерация футбола Страны Басков основана в 1988 году и занимается организацией соревнований на региональном уровне, товарищеских матчей сборной Басконии, а также является составной испанской федерации.

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