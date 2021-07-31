ФІФА і УЄФА відмовилися визнати Федерацію футболу Країни Басків окремим членом організацій, повідомляє Marca.

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Баскські функціонери вкотре надіслали запити щодо членства в провідних футбольних спілках. УЄФА відхилив прохання Басконії ще під час Євро-2020. Натомість ФІФА аналогічний вердикт ухвалила лише зараз. Головною перепоною на шляху визнання футбольної незалежності регіону залишається позиції Королівської іспанської футбольної федерації.

Президент асоціації Луїс Рубіалес послідовно дотримується позиції про ненадання самостійного статусу баскам. Оскаржити рішення представники Країни Басків можуть у Спортивному арбітражному суді в Лозанні.

Відзначимо, що Федерація футболу Країни Басків заснована в 1988 році та займається організацією змагань на регіональному рівні, товариських матчів збірної Басконії, а також є складовою іспанської федерації.

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