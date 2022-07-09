ФИФА намерена установить камеры в раздевалках команд на период чемпионата мира-2022 в Катаре, сообщает RMC Sport. Такую инновацию хотят позаимствовать из регби, в котором это используется достаточно часто. Целью же является приближение зрителей к футболистам.

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"Этот проект находится на правильном пути, но он еще не полностью реализован. Его нужно организовать соответственно, чтобы внедрить уже в ноябре", – поделился источник, приближенный к организации.

Также будет внесено еще одно изменение, которое касается пресс-конференции до и после поединка. Они будут проводиться в одном месте – Национальном конференц-центре Катара. Раньше их проводили на стадионе, на котором был сыгран матч.

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