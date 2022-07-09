ФІФА має намір встановити камери у роздягальнях команд на період чемпіонату світу-2022 у Катарі, повідомляє RMC Sport. Таку інновацію хочуть запозичити з регбі, в якому це використовується досить часто. Метою ж є наближення глядачів до футболістів.

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"Цей проект знаходиться на правильному шляху, але він ще не повністю реалізований. Його потрібно відповідно організувати, щоб впровадити уже в листопаді", – поділилось джерело, наближене до організації.

Також буде внесена ще одна зміна, яка стосується прес-конференції перед та після поєдинку. Вони усі проводитимуться в одному місці – Національному конференц-центрі Катару. Раніше ж їх проводили на стадіоні, на якому був зіграний матч.

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