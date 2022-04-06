Международная федерация футбола предлагает очередное нововведение, которое понравится далеко не всем.

Президент ФИФА Джанни Инфантино на встрече во Флоренции с представителями стран-участниц ЧМ-2022 поднял вопрос об изменении продолжительности футбольных матчей.

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В Федерации стремятся повысить зрелищность поединков и уменьшить количество пауз. Для этого предлагают увеличить количество реального игрового времени благодаря большему количеству компенсированных минут к каждому из таймов. В таком случае матчи продлятся не менее 100 минут, сообщает Calcio e Finanza со ссылкой на Corriere dello Sport.

Как это поможет увеличить зрелищность поединков – ФИФА не уточняет. Для утверждения этого нововведения необходимо согласие IFAB – Международного совета футбольных ассоциаций.

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