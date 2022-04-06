Міжнародна федерація футболу пропонує чергове нововведення, яке сподобається далеко не всім.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно на зустрічі у Флоренції з представниками країн-учасниць ЧС-2022 підняв питання щодо зміни тривалості футбольних матчів.

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У Федерації прагнуть підвищити видовищність поєдинків та зменшити кількість пауз. Для цього пропонують збільшити кількість реального ігрового часу завдяки більшій кількості компенсований хвилин до кожного з таймів. В такому випадку матчі триватимуть щонайменше 100 хвилин, повідомляє Calcio e Finanza з посиланням на Corriere dello Sport.

Як це допоможе підвищити видовищність поєдинків – ФІФА не уточнює. Для затвердження цього нововведення потрібна згода IFAB – Міжнародної ради футбольних асоціацій.

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