Президент ФИФА Джанни Инфантино опроверг информацию, что "Скуадра Адзурра" может сыграть на Мундиале в Катаре вместо Ирана.

Недавно появилась информация, что сборная Ирана может быть лишена права участия в чемпионате мира из-за регулярных нарушений прав женщин – в частности, во время последнего матча квалификации. Главным претендентом на замену называли Италию, сенсационно вылетевшую в полуфинале плей-офф отбора от Северной Македонии.

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Правда, глава ФИФА Джанни Инфантино развеял последние надежды своих соотечественников. Отвечая на вопрос о возможности предоставления путевки Италии, функционер сказал следующее: "Давайте, будем серьезными, пожалуйста", сообщает Football Italia.

К слову, Иран является потенциальным соперником сборной Украины в групповом турнире ЧМ-2022. Правда, для этого команде Александра Петракова нужно обыграть Шотландию и Уэльс.

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