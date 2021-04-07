ФИФА дисквалифицировала две национальные сборные
ФИФА еще раз подчеркивает о невозможности вмешательства в работу местных федераций футбола.
Из-за вмешательства власти Чада в работу местной федерации футбола ФИФА решила дисквалифицировать национальные сборные этой страны от участия в официальных матчах, сообщает сайт организации. Также Чад временно теряет членство в ФИФА.
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Эти же санкции были применены и к Пакистану, где незаконным способом были сменены руководители местной федерации.
Напомним, в рейтинге национальных команд Чад располагается на 178-м месте, а Пакистан занимает на 200-ю строчку.
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