Через втручання влади Чаду у роботу місцевої федерації футболу ФІФА вирішила дискваліфікувати національні збірні цієї країни від участі в офіційних матчах, повідомляє офіційний сайт організації. Також Чад тимчасово втрачає членство у ФІФА.

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Ці ж санкції були застосовані і до Пакистану, де у незаконний спосіб були змінені керівники місцевої федерації.

Нагадаємо, у рейтингу національних команд Чад розташовується на 178-му місці, а Пакистан посідає 200-ту сходинку.

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