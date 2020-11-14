Люксембург мощно начал поединок, и уже на 5 минуте вышел вперед благодаря смешному автоголу Кусулоса. Натиск гостей остановило удаление Селимовича, который "привез" еще и пенальти – 1:1.

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После перерыва Кипр воспользовался своим численным преимуществом еще раз, хотя у Родригеса и компании также были моменты (динамовец из выгодной позиции пробил в голкипера). Григорис Кастанос оформил дубль, вырвав для хозяев полноценные три очка.