Люксембург потужно розпочав поєдинок, і вже на 5 хвилині вийшов вперед завдяки кумедному автоголу Кусулоса. Натиск гостей зупинило вилучення Селімовіча, який "привіз" ще й пенальті – 1:1.

Ліга націй: Жерсон сенсаційно програв на Кіпрі, Монзуль вилучила гравця Сан-Маріно в своєму дебютному матчі

Після перерви Кіпр скористався своєю чисельною перевагою ще раз, хоча у Родрігеса й компанії також були моменти (динамівець з вигідної позиції пробив у голкіпера). Грігоріс Кастанос оформив дубль, вирвавши для господарів повноцінні три очки.