Фіаско Родрігеса і компанії у відеоогляді матчу Кіпр – Люксембург
21:34 - Читать на русском
Кіпр дотиснув Люксембург у матчі 5 туру Ліги націй (2:1). Дивіться відеоогляд зустрічі.
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Люксембург потужно розпочав поєдинок, і вже на 5 хвилині вийшов вперед завдяки кумедному автоголу Кусулоса. Натиск гостей зупинило вилучення Селімовіча, який "привіз" ще й пенальті – 1:1.
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Після перерви Кіпр скористався своєю чисельною перевагою ще раз, хоча у Родрігеса й компанії також були моменти (динамівець з вигідної позиції пробив у голкіпера). Грігоріс Кастанос оформив дубль, вирвавши для господарів повноцінні три очки.
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