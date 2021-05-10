ПСЖ не сумел обыграть Ренн в рамках 36-го тура Лиги 1 и ухудшил шансы на чемпионство. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов матча Ренн – ПСЖ на Футбол 24.

Чемпионат Франции 2020/21, 36-й тур

Ренн – ПСЖ – 1:1

Голы: Гирасси, 71 – Неймар, 45+5 (пен.)

Удаление: Кимпембе, 87

В первом тайме команды обменялись голами из офсайда Гирасси и Кина, а под занавес первой половины Неймар реализовал пенальти. Во втором тайме ПСЖ потерял несколько возможностей, а Ренн отыгрался – Гирасси головой классно замкнул подачу с углового. Парижане пытались вырвать победу, но тщетно – в итоге, команды разошлись ничьей, которая на руку Лиллю.

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Таким образом, ПСЖ остался вторым с 76 очками и отпустил Лилль на 3 пункта вперед в борьбе за чемпионство. Ренн набрал 55 зачетных баллов и расположился на седьмой позиции.