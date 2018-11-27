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ФФУ прокомментировала введение в Украине военного положения

14:51 132 Читати українською
ФФУ прокомментировала введение в Украине военного положения
ФФУ / Фото: соцсети

Федерация футбола Украины выступила с заявлением о введении в Украине военного положения.

"На данный момент от правоохранительных или иных органов власти Украины в Федерацию футбола Украины не поступало никаких рекомендаций или оговорок об ограничении проведения футбольных мероприятий в Киеве или регионах страны, в том числе по проведению таких мероприятий в 10 областях (Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской , Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской), на территории которых введено военное положение.

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Также ФФУ не получала от УЕФА никаких оговорок о проведении на территории Украины в период действия военного положения матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы", – говорится в заявлении на официальном сайте ФФУ.

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