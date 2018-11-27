ФФУ прокоментувала введення в Україні воєнного стану

Федерація футболу України виступила із заявою стосовно введення в Україні воєнного стану.

"На даний момент від правоохоронних чи інших органів влади України до Федерації футболу України не надходило жодних рекомендацій чи застережень щодо обмеження проведення футбольних заходів у Києві чи регіонах країни, у тому числі щодо проведення таких заходів у 10 областях (Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській), на території яких введено воєнний стан.

В Україні ввели воєнний стан: як це може вплинути на футбол

Також ФФУ не отримувала від УЄФА жодних застережень щодо проведення на території України у період дії воєнного стану матчів Ліги чемпіонів та Ліги Європи", – йдеться у заяві на офіційному сайті ФФУ.