Шевченко: В Украине национальная сборная более популярна, чем любой клуб – это мотивирует нас

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко считает, что команда под его руководством уже прошла этап строительства и имеет высокий потенциал.

"Помог ли статус обладателя "Золотого Мяча" в работе? Да, с одной стороны, это помогает. Однако, с другой стороны, это только повышает ожидания, как ко мне лично, так и к команде. Игроки могут видеть это и чувствовать .

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Вы должны понимать, что к нам приковано много внимания: национальная сборная, вероятно, более популярна в Украине, чем любой клуб, и это мотивирует нас. Каждый наш шаг, независимо от того, что мы делаем на поле и за его пределами, широко обсуждается в средствах массовой информации. У нас практически нет права на ошибку.

Именно в такой ситуации мы находимся сейчас, несмотря на то, что мы выполняем сложную задачу: обновление команды и переход на новую модель игры, и все это на фоне нескольких важных матчей, в которых нам нужно сыграть.

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За последние полтора года мы часто меняли состав: дебютировали около 20 новичков, и, поверьте мне, это очень много. А сколько новых игроков пришли в команду, но еще не играли? Трудно сосчитать. Правда в том, что будущее всегда за молодыми. Однако в футболе процесс перемен не должен быть слишком быстрым и резким. Нам нужен баланс между молодыми и ветеранами, которые смогут делиться опытом и выполнять роль лидеров.

Я могу сказать, что теперь мы создали команду, и я очень высоко оцениваю потенциал этой команды. Задача, которая стоит перед нами, действительно простая и понятная: мы должны пройти отбор на Евро-2020 и выступить там очень успешно", – цитирует Шевченко FourFourTwo.

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