"Февральских 5:0 не будет", – экс-защитник Зари сделал прогноз на матч с Динамо

Бывший защитник Зари Александр Поклонский поделился ожиданиями от матча 23 тура УПЛ против киевского Динамо.

"Февральских 5:0 уже не ждите, будет совершенно другая игра, однако от того не менее интересная. Не сомневаюсь я и в том, что луганчане извлекли урок из "киевского избиения" и на сей раз сыграют более прагматично.

Заря – Динамо: анонс матча УПЛ

Результат – все, остальное – не столь важно. Впрочем, как и для Динамо, которое борется за чемпионство. Чутье подсказывает: хозяева один мяч забьют, но гости их в итоге "переплюнут". Ставлю на 1:2", – цитирует Поклонского dynamo.kiev.ua.