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"Февральских 5:0 не будет", – экс-защитник Зари сделал прогноз на матч с Динамо

11:52 15 Читати українською
"Февральских 5:0 не будет", – экс-защитник Зари сделал прогноз на матч с Динамо
Александр Поклонский / соцсети

Бывший защитник Зари Александр Поклонский поделился ожиданиями от матча 23 тура УПЛ против киевского Динамо.

"Февральских 5:0 уже не ждите, будет совершенно другая игра, однако от того не менее интересная. Не сомневаюсь я и в том, что луганчане извлекли урок из "киевского избиения" и на сей раз сыграют более прагматично.

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Результат – все, остальное – не столь важно. Впрочем, как и для Динамо, которое борется за чемпионство. Чутье подсказывает: хозяева один мяч забьют, но гости их в итоге "переплюнут". Ставлю на 1:2", – цитирует Поклонского dynamo.kiev.ua.

Теги
Динамо Киев Динамо Киев Заря Заря Александр Поклонский Александр Поклонский
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