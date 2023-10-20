Чемпіонат України повернувся після міжнародної паузи яскравим матчем у Києві, де Оболонь приймала Зорю. Команди забили шість голів. Забивали різноманітно – ударом здалеку з помилкою кіпера, реалізовували пенальті, ефектно завершували комбінаційну атаку чи просто встигали зіграти на добиванні. Голкіпери теж встигли здійснити кілька красивих сейвів.

Зоря перемогла Оболонь у битві з шістьма голами та двома дублями – луганці перервали 5-матчеву безвиграшну серію

У підсумку Зоря здобула третю перемогу поспіль, але це у всіх турнірах. В УПЛ луганці лише вдруге набрали три очки за матч, тож не дивно, що команда досі перебуває у зоні перехідних матчів. Оболонь має на три очки більше й посідає 10 сходинку турнірної таблиці.