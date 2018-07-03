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Феррейра Карраско: В четвертьфинале выдадим максимум против Бразилии

09:10 30 Читати українською
Феррейра Карраско: В четвертьфинале выдадим максимум против Бразилии
Янник Феррейра Карраско / Фото из соцсетей

Атакующий хавбек сборной Бельгии Янник Феррейра Карраско прокомментировал победу своей команды над Японией (3:2).

"Никогда не теряй веру. Даже реже, чем никогда.

Мы выдадим наш максимум против бразильцев! Скоро четвертьфинал", – написал Карраско в твиттер.

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Напомним, сборная Бельгии в драматичном матче виравала победу в Японии (3:2).

В 1/4 финала ЧМ-2018 бельгийцы встретятся со сборной Бразилии. Матч состоится 6 июня, начало в 21:00.

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ЧМ 20181/8 финала

Бельгия - Япония: Понедельник 02 июля 2018

Бельгия
Матч окончен
3 : 2
Япония
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Теги
ЧМ 2018 Чемпионат мира-2018 Бельгия - Япония Бразилия - Бельгия Янник Феррейра Карраско Янник Феррейра Карраско Бельгия Бельгия
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