Феррейра Карраско: В четвертьфинале выдадим максимум против Бразилии

Атакующий хавбек сборной Бельгии Янник Феррейра Карраско прокомментировал победу своей команды над Японией (3:2).

"Никогда не теряй веру. Даже реже, чем никогда.

Мы выдадим наш максимум против бразильцев! Скоро четвертьфинал", – написал Карраско в твиттер.

Бельгия – Япония – 3:2 – видео голов и обзор матча

Напомним, сборная Бельгии в драматичном матче виравала победу в Японии (3:2).

В 1/4 финала ЧМ-2018 бельгийцы встретятся со сборной Бразилии. Матч состоится 6 июня, начало в 21:00.

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