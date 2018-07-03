Феррейра Карраско: У чвертьфіналі видамо максимум проти Бразилії

Атакувальний хавбек збірної Бельгії Яннік Феррейра Карраско прокоментував перемогу своєї команди над Японією (3:2).

"Ніколи не втрачай віру. Навіть рідше, ніж ніколи.

Ми видамо наш максимум проти бразильців! Скоро чвертьфінал", – написав Карраско у твіттер.

Бельгія – Японія – 3:2 – відео голів і огляд матчу

Нагадаємо, збірна Бельгії у драматичному матчі виравала перемогу в Японії (3:2).

В 1/4 фіналу ЧС-2018 бельгійці зустрінуться зі збірною Бразилії. Матч відбудеться 6 червня, початок о 21:00.

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