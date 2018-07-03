toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу ЧС 2018
БЕЛЬГІЯ - ЯПОНІЯ КОЛУМБІЯ - АНГЛІЯ ШВЕЦІЯ - ШВЕЙЦАРІЯ Новини ЧС 2018

Феррейра Карраско: У чвертьфіналі видамо максимум проти Бразилії

09:10 380 Читать на русском
Феррейра Карраско: У чвертьфіналі видамо максимум проти Бразилії
Яннік Феррейра Карраско / Фото з соцмереж

Атакувальний хавбек збірної Бельгії Яннік Феррейра Карраско прокоментував перемогу своєї команди над Японією (3:2).

"Ніколи не втрачай віру. Навіть рідше, ніж ніколи.

Ми видамо наш максимум проти бразильців! Скоро чвертьфінал", – написав Карраско у твіттер.

Бельгія – Японія – 3:2 – відео голів і огляд матчу

Нагадаємо, збірна Бельгії у драматичному матчі виравала перемогу в Японії (3:2).

В 1/4 фіналу ЧС-2018 бельгійці зустрінуться зі збірною Бразилії. Матч відбудеться 6 червня, початок о 21:00.

ЧС-2018 Бельгія – Японія: найкраща атака творить диво-камбек, унікальні й історичні рекорди та 35 ударів

ЧС 20181/8 фіналу

Бельгія - Японія: Понеділок 02 липня 2018

Бельгія
Матч завершено
3 : 2
Японія
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
ЧС 2018 Чемпіонат світу-2018 Бельгія - Японія Бразилія - Бельгія Яннік Феррейра Карраско Яннік Феррейра Карраско Бельгія Бельгія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
3
хв
Швеція
17:00
Швейцарія
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук