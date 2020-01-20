Фернандо отказал Атлетико Паранаэнсе и настроен бороться за место в составе Шахтера

Полузащитник Шахтера Педро Фернандо не намерен возвращаться в Бразилию.

Подписать хавбека Шахтера Фернандо хотел бразильский клуб Атлетико Паранаэнсе, однако, 20-летний футболист отказался от такого варианта, информирует журналист ресурса Goal Бруно Андраде на своей странице в Twitter.

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Отмечается, что Фернандо сейчас не намерен возвращаться в Бразилию и планирует бороться за возвращение себе места в украинском клубе.

Добавим, что у Фернандо 19 января завершился срок аренды в лиссабонском Спортинге, где он так и не дебютировал в основной команде. Бразилец участвовал в шести играх команды U-23, забив один гол.

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Напомним, что Педро перебрался в Шахтер из бразильского Палмейраса за 5,5 миллионов евро в июне 2018 года.