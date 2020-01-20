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Фернандо відмовив Атлетіко Паранаенсе і налаштований боротися за місце у складі Шахтаря

10:03 1954 Читать на русском
Фернандо відмовив Атлетіко Паранаенсе і налаштований боротися за місце у складі Шахтаря
Педро Фернандо / фото: Денис Руденко

Півзахисник Шахтаря Педро Фернандо не має наміру повертатися в Бразилію.

Підписати хавбека Шахтаря Фернандо хотів бразильський клуб Атлетіко Паранаенсе, проте, 20-річний футболіст відмовився від такого варіанту, інформує журналіст ресурсу Goal Бруно Андраде на своїй сторінці в Twitter.

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Зазначається, що Фернандо зараз не має наміру повертатися до Бразилії і планує боротися за повернення собі місця в українському клубі.

Додамо, що у Фернандо 19 січня завершився термін оренди в лісабонському Спортінгу, де він так і не дебютував в основній команді. Бразилець брав участь в шести іграх команди U-23, забивши один гол.

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Нагадаємо, що Педро перебрався до Шахтаря з бразильського Палмейраса за 5,5 млн євро в червні 2018-го року.

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Трансфери Шахтар Шахтар Трансфери Шахтаря Атлетіко Паранаенсе Атлетіко Паранаенсе Педро Фернандо Педро Фернандо
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