Фернандиньо заинтересовался переездом в МЛС

Полузащитник Манчестер Сити Фернандиньо поразмышлял над своим будущим.

"Я думал об МЛС. Это предложение, которое я бы обязательно рассмотрел в будущем.

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Но сейчас я и моя семья живем в Манчестере. Это красивый город – у всех здесь есть страсть к игре, они любят футбол.

Вы можете почувствовать любовь и уважение со стороны фанатов. Это прекрасно, это дает вам дополнительную мотивацию работать на поле и за его пределами", – цитирует Фернандиньо Tribalfootball.

Напомним, бразильский хавбек защищал цвета Шахтера в 2005-2013 годах, после чего его приобрел Манчестер Сити за 40 млн евро.

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