"Думаєте, комусь подобається сидіти на лаві запасних? Як ви вважаєте, Кріштіану був би щасливий? Якби тренер у наступному матчі посадив мене на лаву запасних, я б розлютився. Ми виграли перші два матчі з Кріштіану в основі. Якби Роналду грав сьогодні, він міг би забити три голи, і ніхто б не говорив про Кріштіану на лаві запасних.

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Кріштіану робить свою роботу, виконує свою частину та задоволений результатом, бо мета кожного – пройти якнайдалі. Я не думаю, що люди повинні говорити про цю ситуацію – про те, чому він грає, чому він не грає. Коли Кріштіану виходить, а команда перемагає, про це ніхто не говорить. Коли грає Кріштіану, а команда програє, про це говорять усі.

Кріштіану – найвідоміший гравець у світі всіх часів. У спорті немає більш відомого, ніж Роналду. Не у футболі, у спорті. Це нормально, що люди приходять подивитися на Кріштіану, підбадьорюють його і таке інше. Я не бачу в цьому нічого дивовижного. Не знаю, чому це когось дивує. Кріштіану є Кріштіану. Це нормально, що люди його підтримують, навіть якщо він на лаві запасних і не грає", – цитує Фернандеша Yahoo Sports.

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