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Ферлан Менди проходит медосмотр для Реала

19:43 37 Читати українською
Ферлан Менди проходит медосмотр для Реала
Ферлан Менди / ФК Лион

Мадридский Реал вскоре подпишет защитника Лиона Ферлана Менди.

Врач Реала прибыл во Францию, чтобы провести медосмотр Ферлана Менди, сообщает L'Equipe.

Реал официально подписал Йовича

Защитник пройдет все необходимые тесты в медицинском центре в Клерфонтене, который контролируется Федерацией футбола Франции.

Напомним, "королевский клуб" сегодня, 4 июня, официально объявил о переходе сербского нападающего Луки Йовича.

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