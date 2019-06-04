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Ферлан Менді проходить медогляд для Реала

19:43 205 Читать на русском
Ферлан Менді проходить медогляд для Реала
Ферлан Менді / ФК Ліон

Мадридський Реал невдовзі підпише захисника Ліона Ферлана Менді.

Лікар Реала прибув у Францію, щоб провести медогляд Ферлана Менді, повідомляє L'Equipe.

Реал офіційно підписав Йовіча

Захисник пройде усі необхідні тести у медичному центрі в Клерфонтені, який контролюється Федерацією футболу Франції.

Нагадаємо, "королівський клуб" сьогодні, 4 червня, офіційно оголосив про перехід сербського нападника Луки Йовіча.

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