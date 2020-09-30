Сергей Ребров продолжает вписывать свое имя в историю венгерского футбола! В прошлом сезоне украинский специалист подарил Ференцварошу участие в групповом этапе еврокубка впервые за 15 лет, а вчера его команда пробилась в группу Лиги чемпионов впервые за последние четверть века!

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После выездной ничьей 3:3 "фради" сыграли надежно и уверенно. Пытаясь как можно эффективнее действовать у своих ворот на первый план вышла игра голкиперов обеих команд, которые неоднократно спасали свои владения от пропущенного гола. К слову, оба украинских легионеры "бело-зеленых" – Игорь Харатин и Александр Зубков – провели на поле весь матч.

Своих соперников по групповому раунду самого престижного еврокубка Ференцварош узнает во время жеребьевки, которая состоится 1 октября в 19:00 по киевскому времени.

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