"Желтые канарейки" в 30 туре чемпионата Турции обыграли Трабзонспор (3:2). После матча фанаты устроили драку с игроками Фенербахче. Местные футбольные органы открыли дисциплинарное дело и рассматривают возможность наказать футболистов стамбульского клуба.

Фенербахче рассматривает возможность снятия с чемпионата Турции – во всем виновата драка футболистов с фанатами соперника

Как сообщает BPT со ссылкой на Эртема Шенера, руководство Фенербахче не только раздумывает над тем, чтобы снятие с чемпионата Турции, но и подыскивают другую лигу, в которой сможет выступать клуб. Среди возможных вариантов называется Бельгия, Нидерланды, Испания, Франция и Италия.

Напомним, Фенербахче сейчас находится на втором месте в турнирной таблице чемпионата Турции с 79 баллами. От Галатасарая "желтые канарейки" отстают на два пункта.

Массовое безумие в Турции – звезды Фенербахче устроили драку с фанатами после скандальной победы имени Фреда