Фенербахче выбирает среди топ-чемпионатов Европы – клуб готов выйти из турецкой Суперлиги после крупного скандала
Руководство Фенербахче рассматривает сенсационный вариант для команды после скандального матча.
"Желтые канарейки" в 30 туре чемпионата Турции обыграли Трабзонспор (3:2). После матча фанаты устроили драку с игроками Фенербахче. Местные футбольные органы открыли дисциплинарное дело и рассматривают возможность наказать футболистов стамбульского клуба.
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Как сообщает BPT со ссылкой на Эртема Шенера, руководство Фенербахче не только раздумывает над тем, чтобы снятие с чемпионата Турции, но и подыскивают другую лигу, в которой сможет выступать клуб. Среди возможных вариантов называется Бельгия, Нидерланды, Испания, Франция и Италия.
Напомним, Фенербахче сейчас находится на втором месте в турнирной таблице чемпионата Турции с 79 баллами. От Галатасарая "желтые канарейки" отстают на два пункта.
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