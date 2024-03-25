Керівництво Фенербахче розглядає сенсаційний варіант для команди після скандального матчу з Трабзонспором.

"Жовті канарки" у 30 турі чемпіонату Туреччини обіграли Трабзонспор (3:2). Після матчу фанати влаштували бійку з гравцями Фенербахче. Місцеві футбольні органи відкрили дисциплінарну справу й розглядають можливість покарати футболістів стамбульського клубу.

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Як повідомляє BPT з посиланням на Ертема Шенера, керівництво Фенербахче не тільки роздумує над тим, щоб знятися з чемпіонату Туреччини, а й підшукує іншу лігу, в якій зможе виступати клуб. Серед можливих варіантів називається Бельгія, Нідерланди, Іспанія, Франція та Італія.

Нагадаємо, Фенербахче наразі перебуває на другому місці у турнірній таблиці чемпіонату Туреччини з 79 балами. Від Галатасарая "жовті канарки" відстають на два пункти.

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