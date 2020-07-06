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Фенербахче возглавит тренер, которого отправляли в Динамо – экс-наставник Ярмоленко отпал из-за зарплаты в 5 млн

10:25 - Читати українською
Фенербахче возглавит тренер, которого отправляли в Динамо – экс-наставник Ярмоленко отпал из-за зарплаты в 5 млн
Эрол Булут / Fanatik

Фенербахче нашел тренера, который будет руководить командой в следующем сезоне.

Турецкий гранд договорился с наставником Аланьяспора Эролом Булутом, утверждает Fanatik.

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Среди альтернативных вариантов "канареек" был и Мануэль Пеллегрини, однако экс-тренер Вест Хэма попросил слишком большую зарплату – 5 млн евро в год. В конце концов, выбор был сделан в пользу Булута, который хорошо знает турецкий чемпионат и имеет гораздо более скромные аппетиты. Контракт 45-летнего специалиста подписан по схеме 2+1, ему будут помогать бывшие игроки Фенербахче – Волкан Демирель и Мехмет Аурелио.

Напомним, что Эрола Булута сватали на место главного тренера Динамо вместо Алексея Михайличенко.

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Динамо Киев Динамо Киев Фенербахче Фенербахче Мануэль Мануэль Пеллегрини Турция Эрол Эрол Булут
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