Фенербахче очолить тренер, якого відправляли в Динамо – екс-наставник Ярмоленка відпав через вимогу зарплатні на 5 млн

Фенербахче знайшов тренера, який керуватиме командою з наступного сезону.

Турецький гранд домовився з наставником Аланьяспора Еролом Булутом, стверджує Fanatik.

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Серед альтернативних варіантів "канарок" був і Мануель Пеллегріні, однак екс-тренер Вест Хема попросив занадто велику зарплатню – 5 млн євро на рік. Зрештою, вибір було зроблено на користь Булута, який добре знає турецький чемпіонат і має значно скромніші апетити. Контракт 45-річного фахівця підписаний за схемою 2+1, йому допомагатимуть колишні гравці Фенербахче – Волкан Демірель і Мехмет Ауреліо.

Нагадаємо, що Ерола Булута сватали на місце головного тренера Динамо замість Олексія Михайличенка.

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