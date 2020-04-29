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Фенербахче собрался вмешаться в борьбу за Кавани

21:59 13 Читати українською
Фенербахче собрался вмешаться в борьбу за Кавани
Эдинсон Кавани / AFP

Турецкий Фенербахче пополнил список заинтересованных в подписании форварда Пари Сен-Жермен Эдинсона Кавани клубов.

"Желтые канарейки" надеются подписать опытного нападающего летом, утверждает Fotomac.

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Кавани собирается покинуть Париж после семи сезонов в составе ПСЖ. 33-летний уругваец уже имеет предложения из Европы, Соединенных Штатов и Южной Америки, а теперь еще и получил вариант в Турции. Фенербахче попытается перехватить Кавани солидными подъемными и зарплатами. Новому клубу ветеран достанется бесплатно, поскольку станет свободным агентом в ближайшее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Эдинсон Кавани провел 22 поединка во всех турнирах, в которых забил 7 голов.

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ПСЖ ПСЖ Турция Трансферы Трансферы ПСЖ Эдинсон Кавани Эдинсон Кавани Фенербахче Фенербахче
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