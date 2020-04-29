Фенербахче собрался вмешаться в борьбу за Кавани

Турецкий Фенербахче пополнил список заинтересованных в подписании форварда Пари Сен-Жермен Эдинсона Кавани клубов.

"Желтые канарейки" надеются подписать опытного нападающего летом, утверждает Fotomac.

Атлетико вернулся в борьбу за Кавани – мадридцы решились на неожиданный ход

Кавани собирается покинуть Париж после семи сезонов в составе ПСЖ. 33-летний уругваец уже имеет предложения из Европы, Соединенных Штатов и Южной Америки, а теперь еще и получил вариант в Турции. Фенербахче попытается перехватить Кавани солидными подъемными и зарплатами. Новому клубу ветеран достанется бесплатно, поскольку станет свободным агентом в ближайшее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Эдинсон Кавани провел 22 поединка во всех турнирах, в которых забил 7 голов.

ПСЖ був суперклубом задовго до ери шейхів – фанати саботують Неймара і Мбаппе та назвали легендою скромного ремісника