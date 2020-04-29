Фенербахче зібрався втрутитися у боротьбу за Кавані

Турецький Фенербахче поповнив список зацікавлених у підписанні форварда Парі Сен-Жермен Едінсона Кавані клубів.

"Жовті канарки" сподіваються підписати досвідченого нападника влітку, стверджує Fotomac.

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Кавані збирається покинути Париж після семи сезонів у складі ПСЖ. 33-річний уругваєць уже має пропозиції з Європи, Сполучених Штатів і Південної Америки, а тепер ще й отримав варіант у Туреччині. Фенербахче спробує перехопити Кавані солідними підйомними і зарплатами. Новому клубу ветеран дістанеться безкоштовно, оскільки стане вільним агентом у найближче трансферне вікно.

У нинішньому сезоні Едінсон Кавані провів 22 поєдинки в усіх турнірах, у яких забив 7 голів.

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