У березні керівництво Фенербахче заявило про те, що розгляне можливість виходу з чемпіонату Туреччини після того, як гравці команди зазнали нападу з боку вболівальників Трабзонспора. "Канарки" виграли ту зустріч із рахунком 3:2, але дали зрозуміти, що в боротьбі за чемпіонський титул втручаються сторонні чинники, на які клуб не може вплинути.

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Як інформує ВВС, у вівторок, 2 квітня, члени ради Фенербахче проголосують за вихід команди з турецької Суперліги. Водночас, згідно з Fanatik, гравцям не подобається така ідея. Едін Джеко і його партнери мають намір боротися за чемпіонство з Галатасараєм до кінця і виграти титул. Джеко, Душан Тадіч і Мерт Хакан Яндаш повідомили цю думку головному тренеру Ісмаїлу Карталу і попросили його передати цей аргумент керівництву клубу.

"Ми багато працювали, наполегливо боролися, старанно працювали з початку сезону, щоб потрапити сюди. Наші зусилля не повинні пропадати даром. Найкращою відповіддю на все це буде для нас підняти чемпіонський кубок", – заявили футболісти команди.

За підсумками 30 турів чемпіонату Фенербахче посідає друге місце в турнірній таблиці, відстаючи від Галатасарая на 2 очки.

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