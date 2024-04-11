Стамбульський Фенербахче оштрафували на кругленьку суму за вихід своїх гравців з поля на другій хвилині в Суперкубку Туреччини.

Фенербахче отримав штраф у розмірі 115 тисяч євро за те, що його команда пішла з поля після пропущеного гола від Галатасарая на першій хвилині зустрічі. Про це інформує офіційний сайт Федерації футболу Туреччини.

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Повідомляється, що "канаркам" також було зараховано технічну поразку з рахунком 0:3.

Нагадаємо, що Фенербахче випустив на цю гру гравців молодіжної команди U-19. У такий спосіб клуб протестував проти "прихованої системи в турецькому футболі", яка, за словами президента клубу Алі Коча, завадила "канаркам" виграти більше трофеїв. Крім того, Коч заявив, що саме судді вирішують хід чемпіонату.

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