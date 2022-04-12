"ФИФА дала возможность им уйти до конца сезона в аренду без нашего согласия. Это не полноценный трансфер. Например, Тете и Витао решили уйти в Лион и бразильский Интер до конца сезона. Что касается Винисиуса, то это полноценный трансфер в Реал с правом выкупа. Сейчас обсуждается Маркос Антонио и Фернандо.

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Относительно Нереса, Додо и Педриньо вопросы открыты. У них есть агенты, надеюсь, будет результат, но двигается все сложно. Есть слухи, что агенты надеются, что после 30 июня игроков заберут свободными агентами. Как я уже говорил, мы общались с президентом УЕФА, и он говорил, что такого не произойдет. Если это произойдет, то это ставит под вопрос существование клуба.

Сегодня все разговоры о том, как каждое структурное подразделение может помогать армии, нашему народу. В разговорах о существовании и будущем нет смысла, потому что мы сами не понимаем, когда это закончится и при каких условиях. Трудно даже понять, что завтра будет. Сегодня горизонт планировки – 2-3 дня. Мы можем как-то красиво размышлять о продолжении текущего сезона, окончании чемпионата или начале следующего сезона, но это все мечты", – рассказал Палкин в программе Денисов Time.

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